Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı! Dehşet dolu dakikalar kameraya böyle yansıdı | Video
08 Temmuz 2026 16:50
Antalya'da iki şahıs arasında çıkan tartışma otomobil sürücüsü tartıştığı kişinin üzerine aracını sürdü. Otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışan şahıs yaralanırken, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, bölgeden uzaklaşan sürücü ardından polise teslim oldu.
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE ARACI SÜRDÜ
Bu sırada M.G. bir anda kullandığı aracı otomobilin önünde bulunan C.B.'nin üzerine sürdü. Aracın önüne aldığı C.B.'ye çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında sıkıştıran M:G. olayın ardından olay yerinden uzaklaştı. C.B.'nin yardın hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobille apartman kapısı arasında kalan ve ağır yaralanan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından bölgeden biraz uzaklaşıp teslim olan M.G'yi polis merkezine götürdü. M. G'nin ilk ifadesinde C.B.'nin kendisine saldırdığını, oradan kaçmak isterken olayın gerçekleştirildiğini söylediği öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası C.B.'nin otomobilin önüne geçtiği, bu sırada araç içerisinde bulunan M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı C.B.'nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.
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