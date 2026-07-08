Video Yaşam Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı | Video
Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı | Video

Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı | Video

08 Temmuz 2026 11:44

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak yaşamını yitiren kardeşlerden Zerda Şahin'in (13), olaydan 8 gün önce gittiği güzellik merkezindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güzellik merkezi sahibi Gülden Temur, Zerda'yı yaklaşık 9 yıldır tanıdığını belirterek, "Yaz sezonunda çadırda kalırlardı. Ne zaman gelseler mutlaka yanıma uğrardı. Okumak ve iyi bir hayat kurmayı hayal ediyordu. Son geldiğinde saçlarını yaptım. Gitmeden önce sarıldık. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. Meğer son sarılışımızmış" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 Temmuz'da ilçeye bağlı Burhan köyünde meydana geldi. Aileleriyle birlikte mevsimlik işçi olarak bölgeye gelen Gülistan Şahin (20), Zerda Şahin ve Gülseren Şahin (15), çamaşır yıkamak için Kızılırmak kenarına gitti. Çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 3 kardeş, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin, güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu. Irmakta yapılan aramalarda Zerda'nın cenazesi aynı gün, Gülseren Şahin'in cansız bedeni ise olaydan 5 gün sonra bulundu. İki kardeşin de cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeler memleketleri Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kızılırmak’ta boğulan Zerda’nın son görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:36
Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı | Video 08.07.2026 | 11:41
Büyükçekmece’de 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan biri takla attı: Kaza anı kamerada 01:13
Büyükçekmece'de 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan biri takla attı: Kaza anı kamerada 08.07.2026 | 11:28
Otogarda taksiciler birbirine girdi! Babasını almaya gelen taksici ile duraktaki şoförler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 01:33
Otogarda taksiciler birbirine girdi! Babasını almaya gelen taksici ile duraktaki şoförler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 08.07.2026 | 11:16
Mercan Vadisi’nde buzlar çözülüyor: Tunceli’de belgeselleri aratmayan görseller ortaya çıktı | Video 00:52
Mercan Vadisi'nde buzlar çözülüyor: Tunceli'de belgeselleri aratmayan görseller ortaya çıktı | Video 08.07.2026 | 11:15
Otel restoranlarında turistlerin çantalarını böyle çaldılar! | Video 00:34
Otel restoranlarında turistlerin çantalarını böyle çaldılar! | Video 08.07.2026 | 11:10
Karaman’da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada 01:01
Karaman'da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada 08.07.2026 | 10:52
Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:01
Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı | Video 08.07.2026 | 10:44
Hatay’da dehşete düşüren anlar: Karısını çocuklarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp, darp etti | Video 01:01
Hatay'da dehşete düşüren anlar: Karısını çocuklarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp, darp etti | Video 08.07.2026 | 10:42
Tahliye olduktan 2 ay sonra traktörle uyuşturucu taşırken yakalandı 01:05
Tahliye olduktan 2 ay sonra traktörle uyuşturucu taşırken yakalandı 08.07.2026 | 10:42
Yüzlerinde maskeyle taktılar, 250 bin TL’lik bakır çaldılar | Video 00:55
Yüzlerinde maskeyle taktılar, 250 bin TL’lik bakır çaldılar | Video 08.07.2026 | 10:08
Otomobil domuz sürüsüne çarptı! Erzurum kara yolunda facia: 9 yaban domuzu telef oldu | Video 00:36
Otomobil domuz sürüsüne çarptı! Erzurum kara yolunda facia: 9 yaban domuzu telef oldu | Video 08.07.2026 | 10:03
Antalya’da motosiklet, ’U’ dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:06
Antalya'da motosiklet, 'U' dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video 08.07.2026 | 09:54
Dur ihtarına uymadı, yol kesilince ise Sağa çekiyordum abi dedi | Video 01:37
"Dur" ihtarına uymadı, yol kesilince ise "Sağa çekiyordum abi" dedi | Video 08.07.2026 | 09:42
Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video 02:38
Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video 08.07.2026 | 08:59
Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR’a çarptı: Araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi | Video 01:16
Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: Araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi | Video 08.07.2026 | 08:51
Tekirdağ’da feci kaza! TIR’dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video 02:15
Tekirdağ'da feci kaza! TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video 08.07.2026 | 08:48
Kağıthane’de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 04:35
Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 08.07.2026 | 08:47
Bolu’da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5’i ağır, 15 yaralı | Video 01:03
Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5'i ağır, 15 yaralı | Video 08.07.2026 | 08:46
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 00:49
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 07.07.2026 | 20:06
Kars’ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 01:51
Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 07.07.2026 | 20:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA