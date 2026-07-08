Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı | Video 08 Temmuz 2026 11:44 Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak yaşamını yitiren kardeşlerden Zerda Şahin'in (13), olaydan 8 gün önce gittiği güzellik merkezindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güzellik merkezi sahibi Gülden Temur, Zerda'yı yaklaşık 9 yıldır tanıdığını belirterek, "Yaz sezonunda çadırda kalırlardı. Ne zaman gelseler mutlaka yanıma uğrardı. Okumak ve iyi bir hayat kurmayı hayal ediyordu. Son geldiğinde saçlarını yaptım. Gitmeden önce sarıldık. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. Meğer son sarılışımızmış" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 Temmuz'da ilçeye bağlı Burhan köyünde meydana geldi. Aileleriyle birlikte mevsimlik işçi olarak bölgeye gelen Gülistan Şahin (20), Zerda Şahin ve Gülseren Şahin (15), çamaşır yıkamak için Kızılırmak kenarına gitti. Çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 3 kardeş, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin, güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu. Irmakta yapılan aramalarda Zerda'nın cenazesi aynı gün, Gülseren Şahin'in cansız bedeni ise olaydan 5 gün sonra bulundu. İki kardeşin de cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeler memleketleri Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.