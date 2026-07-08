Karaman'da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada
08 Temmuz 2026 10:55
Karaman'da otomobilin refüjdeki bariyerlere çarptığı kazada yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Karaman-Konya Kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 16 LMK 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolda savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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