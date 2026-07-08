Video Yaşam Karaman'da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada
Karaman'da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada

Karaman'da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada

08 Temmuz 2026 10:55

Karaman'da otomobilin refüjdeki bariyerlere çarptığı kazada yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Karaman-Konya Kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 16 LMK 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolda savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karaman’da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada 01:01
Karaman'da yürekler ağza geldi: Otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kamerada 08.07.2026 | 10:52
Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:01
Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı | Video 08.07.2026 | 10:44
Hatay’da dehşete düşüren anlar: Karısını çocuklarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp, darp etti | Video 01:01
Hatay'da dehşete düşüren anlar: Karısını çocuklarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp, darp etti | Video 08.07.2026 | 10:42
Yüzlerinde maskeyle taktılar, 250 bin TL’lik bakır çaldılar | Video 00:55
Yüzlerinde maskeyle taktılar, 250 bin TL’lik bakır çaldılar | Video 08.07.2026 | 10:08
Otomobil domuz sürüsüne çarptı! Erzurum kara yolunda facia: 9 yaban domuzu telef oldu | Video 00:36
Otomobil domuz sürüsüne çarptı! Erzurum kara yolunda facia: 9 yaban domuzu telef oldu | Video 08.07.2026 | 10:03
Antalya’da motosiklet, ’U’ dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:06
Antalya'da motosiklet, 'U' dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video 08.07.2026 | 09:54
Dur ihtarına uymadı, yol kesilince ise Sağa çekiyordum abi dedi | Video 01:37
"Dur" ihtarına uymadı, yol kesilince ise "Sağa çekiyordum abi" dedi | Video 08.07.2026 | 09:42
Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video 02:38
Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video 08.07.2026 | 08:59
Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR’a çarptı: Araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi | Video 01:16
Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: Araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi | Video 08.07.2026 | 08:51
Tekirdağ’da feci kaza! TIR’dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video 02:15
Tekirdağ'da feci kaza! TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video 08.07.2026 | 08:48
Kağıthane’de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 04:35
Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 08.07.2026 | 08:47
Bolu’da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5’i ağır, 15 yaralı | Video 01:03
Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5'i ağır, 15 yaralı | Video 08.07.2026 | 08:46
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 00:49
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 07.07.2026 | 20:06
Kars’ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 01:51
Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 07.07.2026 | 20:02
Vezirköprü’de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı 00:43
Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı 07.07.2026 | 19:55
Muğla’da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 00:45
Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 07.07.2026 | 16:51
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 00:49
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 07.07.2026 | 16:46
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 05:45
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 07.07.2026 | 16:24
Çanakkale’de orman yangını | Video 01:29
Çanakkale'de orman yangını | Video 07.07.2026 | 15:27
Denizli’de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 00:48
Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 07.07.2026 | 15:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA