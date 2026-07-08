Hatay'da dehşete düşüren anlar: Karısını çocuklarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp, darp etti | Video

08 Temmuz 2026 10:45

Hatay'da evlatlarının gözü önünde elinde bıçakla karısını yere yatırıp öldüresiye döven şahsın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın, ayırmaya çalışan vatandaşları ve uyarıları hiçe saydığı görüldü.