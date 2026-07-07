Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
07 Temmuz 2026 20:00
Kaza, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde Yağınözü ile İncesu mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 EH 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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