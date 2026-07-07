Video Yaşam Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video

Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video

07 Temmuz 2026 10:10

İstanbul Fatih'te kadın hırsız, banklarda oturan vatandaşın çantasını usulca çaldı. Suçüstü yakalanan kadın gözaltına alınırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Fatih'te 17 Haziran'da saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir kadını takip etmeye başladı. Şüphelinin bir süre sonra el çabukluğuyla banklarada oturan vatandaşların çantalarını çaldığı belirlendi. Hırsız suçüstü yakalandı. Çalınan çantalar içerisinde yapılan kontrollerde 2 adet cep telefonu, 430 lira parayla birlikte bir miktar banka kartı ele geçirildi. Kimlik bilgileri tespit edilen D.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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