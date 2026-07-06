Video Yaşam Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

06 Temmuz 2026 22:42

Siirt'te elektrik direğine dolanan brandanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, direğin üzerindeki trafo da yangından zarar gördü.

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