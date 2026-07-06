Video Yaşam Kars'ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü
Kars'ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü

Kars'ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü

06 Temmuz 2026 21:05

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle bir evin çatısı uçarken, başka bir evi su bastı. Kuvvetli rüzgar ise yol kenarında bulunan bir ağacı kökünden sökerek yola devirdi.

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