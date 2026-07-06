Kars'ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü
06 Temmuz 2026 21:05
Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle bir evin çatısı uçarken, başka bir evi su bastı. Kuvvetli rüzgar ise yol kenarında bulunan bir ağacı kökünden sökerek yola devirdi.
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