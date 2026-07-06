Video Yaşam Avcılar'da klima hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı! | Video
Avcılar'da klima hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı! | Video

Avcılar'da klima hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı! | Video

06 Temmuz 2026 11:39

Avcılar'da üç hırsız bir işletmenin kapı önünde duran klima dış ünitesini yerinden söküp el arabasına yükleyerek çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Caddesi Derya Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü bir işletmenin dışarıda duran klima ünitesini gözüne kestiren hırsızlar ilk denemede çalamadıkları klima motorunu 1 hafta sonra tekrar gelerek el arabasına yükleyip çaldılar. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların önce işletmenin önünde keşif yaptığı ardından ise klima ünitesini sökerek götürdüğü anlar yer aldı. İşletme sahibi şahıslardan şikayetçi olurken polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"APARTMANIN ELEKTRİĞİNİ KESİP CİHAZI SÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İşletme sahibi Fatih Deligöz, " Geçen Pazartesi 3 kişi bunu sökmeye yeltendiler. 3 kişi buradan gelip apartmanın elektriğini kesip cihazı sökmeye çalışıyorlar. Yere monteli olduğu için sökemiyorlar. Biz de bu hafta içinde bunu yaptırıyoruz. Ardından bu sabah geldiğimizde ünitenin sökülmüş ve gitmiş olduğunu gördük. Kayıtlara baktığımızda geçen hafta gelen üç kişiyle bu hafta gelen üç kişinin aynı olduğunu gördük. Şikayetçiyiz. Yaklaşık 60 bin lira zararımız var" dedi.

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