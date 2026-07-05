Video Yaşam Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi
Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi

Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi

05 Temmuz 2026 11:00

Eskişehir’de refüj sulaması için açılan fıskiyelerin ıslattığı yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü, olay yerini görüntülediği esnada kadrajına spin atan başka bir araç daha girdi.

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Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı üzerinde refüj sulaması için açılan fıskiyelerin yola sıçrattığı su ile zemin ıslanarak kayganlaştı. Bulvar üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminde dengesini kaybeden bir motosiklet sürücüsü düşerek hafif şekilde yaralandı. Sürücü, düştüğü ıslak zeminin kayganlığını video kaydına almaya başladı. Sürücünün cep telefonu ile çektiği video esnasında aynı ıslak zeminde bir otomobil kontrolden çıktı. Spin atan araç yol ortasında refüje çarpmadan durabildi. Ucuz atlatılan kaza motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

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