Video Yaşam Mersin'in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video
Mersin'in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video

Mersin'in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video

04 Temmuz 2026 10:13

Mersin'in 3 ilçesinde Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi, 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin adresindeki kümeste kenevirler, bir başkasının çelik kasasında ise ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik birimler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerin ortak ve planlı çalışmasıyla Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan çok sayıda şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 31 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Baskında 26 şahıs yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, kenevir, kenevir tohumu ve sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca, şarjör ile mermiler ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca çelik kasadan çıkarken, yeni filizlenen kenevirler ise kanatlı hayvan kümesinden bulunması dikkat çekti.

Yakalanan 26 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak adli işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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