Mersin'in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video

04 Temmuz 2026 10:13

Mersin'in 3 ilçesinde Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi, 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin adresindeki kümeste kenevirler, bir başkasının çelik kasasında ise ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi.