Mersin'in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video
04 Temmuz 2026 10:13
Mersin'in 3 ilçesinde Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi, 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin adresindeki kümeste kenevirler, bir başkasının çelik kasasında ise ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, kenevir, kenevir tohumu ve sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca, şarjör ile mermiler ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca çelik kasadan çıkarken, yeni filizlenen kenevirler ise kanatlı hayvan kümesinden bulunması dikkat çekti.
Yakalanan 26 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak adli işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Mersin'in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video 04.07.2026 | 09:14
00:31
Ardahan'da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video 04.07.2026 | 09:06
02:54
Küçükçekmece'de makas atan sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 04.07.2026 | 09:06
02:04
Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 03.07.2026 | 16:39
01:54
01:36
00:39
Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 03.07.2026 | 15:00
04:45
02:49
12:15
01:17
01:16
01:59
03:08
Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03.07.2026 | 08:13
01:04
00:07
Ümraniye'de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 02.07.2026 | 16:35
00:07
03:05
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 15:03
03:01
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 02.07.2026 | 14:57