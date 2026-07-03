Video Yaşam Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video

03 Temmuz 2026 15:57

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün gece saatlerinde Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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