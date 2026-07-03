Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video
03 Temmuz 2026 15:57
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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