Video Yaşam Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video
Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video

Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video

02 Temmuz 2026 14:45

Arnavutköy’de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, bir şüphelinin ise elindeki demirle yerde yatan gence vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki gençlerden biri yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde darbedildi. Bazı vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELİNDEKİ KESİCİ ALET DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde; yere yatırılan gence çok sayıda kişinin art arda tekme ve yumruklarla vurduğu, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden birinin elindeki demirle yerde yatan kişiye vurduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 00:15
Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 02.07.2026 | 14:22
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 01:02
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 02.07.2026 | 14:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 00:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 14:04
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı’ndaki baharatçıda yangın! | Video 00:16
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video 02.07.2026 | 13:39
Diyarbakır’da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:12
Diyarbakır'da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 13:08
Bandırma’da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02:53
Bandırma'da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02.07.2026 | 12:59
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: ’Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım’ | Video 03:50
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video 02.07.2026 | 12:49
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 00:38
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 02.07.2026 | 12:31
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 00:39
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 02.07.2026 | 12:26
El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video 02:02
El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:53
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 01:29
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:43
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 00:31
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 02.07.2026 | 11:42
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 05:32
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 02.07.2026 | 10:57
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02:39
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02.07.2026 | 10:42
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:18
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02.07.2026 | 10:35
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 03:46
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 10:27
’Var Mısın Yok Musun’a stratejileriyle damga vurdu! | Video 16:16
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video 02.07.2026 | 10:26
Şanlıurfa’da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 00:38
Şanlıurfa'da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 02.07.2026 | 10:04
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 00:48
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 02.07.2026 | 09:50
İzmir’de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:22
İzmir'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.07.2026 | 09:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA