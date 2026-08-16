Alihan Kuriş soruşturması: Köln’de inşa ettiği dev tesis böyle görüntülendi | Video

16 Ağustos 2026 16:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Örgüt lideri Alihan Kuriş de bu sabah tutuklananlar arasında yer aldı. Tutuklanan Alihan Kuriş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez böyle görüntülendi.