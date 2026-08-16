Video Yaşam Öldürülen Fırat'ın annesi: 'Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var' | Video
Öldürülen Fırat'ın annesi: 'Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var' | Video

Öldürülen Fırat'ın annesi: 'Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var' | Video

16 Ağustos 2026 15:55

Mardin'de 22 Aralık 2025'te öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Baraj'ın (23) annesi Nazan Öztap, şüphelilerin olaydan yaklaşık 1 saat sonra kadın kıyafeti ve çarşaflarla saklandığı yerden çıkarıldığını, ardından yurt dışına kaçırıldığını iddia etti. Öztap, "Oğlumun vurulduğu gecesi, olaydan 1 saat sonra öz amcalarının evinden kadın kıyafetiyle kaçıyorlar. Görüntüler var, kamera kayıtları var" dedi. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

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Olay, 22 Aralık 2025 tarihinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın İstanbul'dan memleketi Mardin'e geldiğini duyan kuzenleri, iddiaya göre miras anlaşmazlığıyla ilgili konuşmak için Ravza Caddesi üzerine çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat Baraj, tabancadan ateşlenen kurşunla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baraj, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baraj, yaşamını yitirdi. Fırat Baraj'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'FIRAT'IN KANI YERDE KALMASIN'

Fırat Baraj'ın annesi Nazan Öztap, şüphelilerin kadın kıyafetleri ve çarşaflarla yakınları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği güvenlik kamerası görüntülerinin dava dosyasına eklendiğini söyledi. Yurt dışına kaçtığını belirttiği şüphelilerinin yakalanarak gereken cezanın verilmesini isteyen Öztap, "Oğlumun katilleri hala bulunamadı. Çalmadık kapı, kimse kalmadı. Ben adaletime sesleniyorum. Oğlumun vurulduğu gecesi, olaydan 1 saat sonra öz amcalarının evinden kadın kıyafetiyle kaçıyorlar. Görüntüler var, kamera kayıtları var. Artık sesimi duyun lütfen, çok yorgunum. Fırat'ın kanı yerde kalmasın. Rica ediyorum, duyun çığlığımı. Bir alt sokakta bütün aile bireylerinin olduğu kamera kayıtları var. Kaçışanlar var, kadın kıyafetiyle, çarşaflarla çıkmışlar. 1 saat sonra oradan nasıl çıkılıyor muamma. Arkasında olan bütün aileden şikayetçiyim. Kırmızı bültenle aratma talebinde de bulundum. Şu ana kadar bir şey çıkmaması, çok ciddi anlamda benim canımı yakıyor. Fırat'ın kanı yerde kalmaması için devletime sığınıyorum, Allah'ıma sığınıyorum, ilahi adalet diyorum" dedi.

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