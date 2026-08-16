Adana'da sağanak yağış sele dönüştü! Kuvvetli fırtına çatıyı sokağa uçurdu | Video 16 Ağustos 2026 15:03 Adana'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış ve rüzgar nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kuvvetli rüzgara dayanamayan bir evin çatısı yerinden koparak sokağa düştü. Olayda çevrede hasar meydana gelirken, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik telleri de koptu.

Aniden bastıran sağanak yağışın ardından kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar sırasında vatandaşların dikkatli olması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve ağaç, direk ile bina çevrelerinden uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.