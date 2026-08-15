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Alanya'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Alanya'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

15 Ağustos 2026 14:55

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında Alanya'nın Bayır Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Boz'un (26) kullandığı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Selahattin Boz, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ali D. (51) ise yaralandı.

Yaralı Doğan, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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