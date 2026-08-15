Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video

15 Ağustos 2026 09:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi.