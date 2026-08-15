Video Yaşam Edirne'de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video
Edirne'de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video

Edirne'de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video

15 Ağustos 2026 08:49

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan bir kişinin parmağı koptu. Polis, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için araçta ve kaza yerinde uzun süre arama yaptı ancak parmak bulunamadı.

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Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan F.K. yaralanırken, parmağının koptuğu belirlendi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

KOPAN PARMAĞI BULMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
F.K.'nın kopan parmağının bulunması için polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da aramaya destek verdi. Ekipler, otomobilin içini, çevresini ve kaza sırasında aracın savrulduğu bölgeleri tek tek kontrol etti.

Uzun süren aramalara rağmen kopan parmak bulunamadı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
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