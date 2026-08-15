Edirne'de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video

15 Ağustos 2026 08:49

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan bir kişinin parmağı koptu. Polis, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için araçta ve kaza yerinde uzun süre arama yaptı ancak parmak bulunamadı.