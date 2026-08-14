Virajı alamayan otomobil dükkana böyle daldı | Video
14 Ağustos 2026 16:10
Eskişehir ‘de bir bulvar üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu cadde üzerindeki bir işletmeye girdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay anında tezgahın boş olması muhtemel bir yaralanmayı önledi.
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