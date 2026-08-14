Sosyal medyadaki kripto tuzağına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama | Video
14 Ağustos 2026 14:13
Batman merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığını alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 sım kart, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB bellek ele geçirildi.
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilere ait olduğu belirtilen 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 3 kilo 420 gram altın, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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