Sosyal medyadaki kripto tuzağına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama | Video

14 Ağustos 2026 14:13

Batman merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığını alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.