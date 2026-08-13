Pendik'te kaçak tütün operasyonu: 440 kilogram ele geçirildi | Video

13 Ağustos 2026 12:24

İstanbul'un Pendik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ve 5 bin 800 dal içime hazır bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.