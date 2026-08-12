Gittikleri restorandan 2 kat aşağıdaki çay ocağına böyle düştü! | Video

12 Ağustos 2026 14:32

İstanbul Kadıköy'de suşi yemek için restorana giden 17 yaşındaki genç kız, masanın yanındaki boşluktan iki kat aşağıdaki çay ocağının üzerine düştü. Üzerine kaynar su da dökülen genç kızın vücudunda yanıklar oluştu.