Video Yaşam Gittikleri restorandan 2 kat aşağıdaki çay ocağına böyle düştü! | Video
Gittikleri restorandan 2 kat aşağıdaki çay ocağına böyle düştü! | Video

Gittikleri restorandan 2 kat aşağıdaki çay ocağına böyle düştü! | Video

12 Ağustos 2026 14:32

İstanbul Kadıköy'de suşi yemek için restorana giden 17 yaşındaki genç kız, masanın yanındaki boşluktan iki kat aşağıdaki çay ocağının üzerine düştü. Üzerine kaynar su da dökülen genç kızın vücudunda yanıklar oluştu.

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MASANIN YANI BOŞLUK

İklim Nur Yılmaz 4 arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir restorana gitti. Restorana girdikten sonra mekânın köşesinde bulunan masaya yönelen genç kız, iddiaya göre masanın hemen yanındaki kare şeklindeki boşluğun üzerine basınca dengesini kaybetti.

2 KAT AŞAĞI DÜŞTÜ

Boşluğun üzerinde ince bir tahta bulunduğu öne sürülürken, İklim Nur Yılmaz'ın bastığı anda yaklaşık iki kat aşağıdaki iş yerine düştüğü belirtildi.

ÇAY OCAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

İklim Nur Yılmaz, alt katta bulunan butiğin çay ocağının üzerine düştü. Bu sırada çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından İklim Nur Yılmaz ile ailesi, olayda sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri kişilerden şikayetçi oldu.
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