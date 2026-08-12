Viyadükte mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu! O anlar kamerada
12 Ağustos 2026 09:15
Kuzey Marmara Otoyolu’nda viyadüğün ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir viyadükte meydana geldi. Viyadüğün ayağında keçinin mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla viyadükten aşağı inerek keçinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Keçi, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.
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