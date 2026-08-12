Video Yaşam Viyadükte mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu! O anlar kamerada
Viyadükte mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

Viyadükte mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

12 Ağustos 2026 09:15

Kuzey Marmara Otoyolu’nda viyadüğün ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir viyadükte meydana geldi. Viyadüğün ayağında keçinin mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla viyadükten aşağı inerek keçinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Keçi, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

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