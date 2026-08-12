Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı | Video 12 Ağustos 2026 08:33 Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Emirdağ ilçesi Köseli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.S. (22) idaresindeki otomobil ile V.K., yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi devrildi.Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte ile M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.