Sürücüsünün ani fren yaptığı kamyonetteki demirler yola böyle saçıldı | Video 11 Ağustos 2026 16:40 Diyarbakır-Silvan kara yolunda sürücüsünün ani fren yaptığı kamyonetin kasasında taşınan demirler kayarak yola saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü, önünde duran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan demirler kayarak yola saçıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, demirler nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yola saçılan demirlerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.