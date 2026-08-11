Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı | Video
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturması kapsamında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni suç delillerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen 20 şüpheli hakkında İstanbul Beykoz başta olmak üzere 5 ilçedeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI ARAMA
Belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin 15'inin Beykoz'da, 2'sinin Üsküdar'da, 1'inin Çekmeköy'de, 1'inin Esenyurt'ta ve 1'inin Bahçelievler'de ikamet ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.