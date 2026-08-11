Son Dakika: Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması! Bakan Gürlek açıkladı: 5 gözaltı | Video 11 Ağustos 2026 10:26 Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, "Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır." dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının yeniden soruşturma kapsamına alındığını belirtti. Saldırıda otobüs şoförü ağır yaralanmış, futbolcular ve kulüp görevlileri büyük tehlike atlatmıştı.

Bakan Gürlek, Bakanlık bünyesinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında dosyanın yeniden ele alındığını belirterek, "Yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'5 ŞÜPHELİYE OPERASYON'

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

"AMAÇ, SALDIRININ ARKASINDAKİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİ ORTAYA ÇIKARMAK"

Bakan Gürlek, "Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma sürecinde görev alan kurumlara teşekkür eden Gürlek, "Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.