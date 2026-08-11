Geri vitese takıp gaza basınca kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: O anlar kamerada | Video
11 Ağustos 2026 08:33
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araca yol vermek isterken geri vitese takıp gaza basan sürücü, otomobiliyle bir evin duvarına çarptı. Akılalmaz kazada çevredekiler ne olduğunu anlamazken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
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