Video Yaşam El freni çekilmediği için kayan otomobili çevredeki vatandaşlar durdurdu! | Video
El freni çekilmediği için kayan otomobili çevredeki vatandaşlar durdurdu! | Video

El freni çekilmediği için kayan otomobili çevredeki vatandaşlar durdurdu! | Video

11 Ağustos 2026 11:44

Siirt’in Baykan ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir süre sonra hareket ederek yola çıktı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil, vatandaşların müdahalesiyle durduruldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Baykan Belediyesi binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park edilen otomobilin el freninin çekilmemesi nedeniyle otomobil bir süre sonra kendi kendine hareket ederek yola çıktı. Otomobilin hareket ettiğini fark eden vatandaşlar, kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobili durdurmak için harekete geçti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle otomobil durdurulurken, muhtemel bir trafik kazasının da önüne geçildi.
Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, otomobilin hareket ettiği ve vatandaşların müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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