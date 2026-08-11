Bursa’da trafo aniden patladı! Korkunç yangın kamerada | Video 11 Ağustos 2026 10:37 Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen yangında yürekler ağza geldi. Ana arter üzerinde bulunan trafo henüz bilinmeyen sebepten dolayı patlayarak alevlere teslim oldu. Ekiplerin peş peşe geldiği korkunç olay kameraya böyle yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan trafo, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda patladı. Patlama sonrası kısa sürede alevlere teslim olan trafoyu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alev alev yanan trafo, kameraya yansıdı.