Otoyolda feci kaza! Tır alev aldı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 11 Ağustos 2026 15:15 Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yolda arızalanan tıra kamyonun çarpması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde meydana geldi. Otoyolda arızalanarak duran tıra seyir halindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti.