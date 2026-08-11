Otoyolda feci kaza! Tır alev aldı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video
11 Ağustos 2026 15:15
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yolda arızalanan tıra kamyonun çarpması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde meydana geldi. Otoyolda arızalanarak duran tıra seyir halindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti.
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