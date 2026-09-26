Gaziantep'te 8 valiz dolusu 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
26 Eylül 2026 16:51
Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 8 valiz içerisine zulalanmış halde 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Adreste hassas burunlu dedektör köpekle destekli aramalarda çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenerek 8 valiz içerisinde zulalanmış halde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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