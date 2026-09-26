Gaziantep'te 8 valiz dolusu 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

26 Eylül 2026 16:51

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 8 valiz içerisine zulalanmış halde 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.