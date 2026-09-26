Kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp milyonları dolandıran 2 kişi tutuklandı | Video

26 Eylül 2026 11:59

Konya’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları bir vatandaşın 27 bin dolar, 38 bin euro ve 500 bin TL’sini dolandırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.