Video Spor Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes
Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes

Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes

27 Ağustos 2026 23:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes 00:18
Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes 27.08.2026 | 23:23
Ferençvaroş: 3 - Trabzonspor: 0 Gol: Yusuf 00:18
Ferençvaroş: 3 - Trabzonspor: 0 Gol: Yusuf 27.08.2026 | 23:15
Ferençvaroş: 2 - Trabzonspor: 0 Gol: Corbu 00:16
Ferençvaroş: 2 - Trabzonspor: 0 Gol: Corbu 27.08.2026 | 23:15
Ferençvaroş: 1 - Trabzonspor: 0 Gol: C. O’Dowda 00:20
Ferençvaroş: 1 - Trabzonspor: 0 Gol: C. O'Dowda 27.08.2026 | 22:44
Trabzonspor - Ferençvaroş Maç Özeti 10:53
Trabzonspor - Ferençvaroş Maç Özeti 20.08.2026 | 22:51
Trabzonspor: 0 - Ferençvaroş: 1 Gol: Zachariassen 00:22
Trabzonspor: 0 - Ferençvaroş: 1 Gol: Zachariassen 20.08.2026 | 21:13
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