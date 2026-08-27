Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes
27 Ağustos 2026 23:23
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OTOMATİK OYNAT
00:18
Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes 27.08.2026 | 23:23
00:18
Ferençvaroş: 3 - Trabzonspor: 0 Gol: Yusuf 27.08.2026 | 23:15
00:16
Ferençvaroş: 2 - Trabzonspor: 0 Gol: Corbu 27.08.2026 | 23:15
00:20
Ferençvaroş: 1 - Trabzonspor: 0 Gol: C. O'Dowda 27.08.2026 | 22:44
10:53
Trabzonspor - Ferençvaroş Maç Özeti 20.08.2026 | 22:51
00:22
Trabzonspor: 0 - Ferençvaroş: 1 Gol: Zachariassen 20.08.2026 | 21:13
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