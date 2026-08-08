Video Spor İsmail Köybaşı, yeşil sahalara böyle veda etti!
İsmail Köybaşı, yeşil sahalara böyle veda etti!

İsmail Köybaşı, yeşil sahalara böyle veda etti!

08 Ağustos 2026 20:22

Göztepe ve Trabzonspor formalarını terletmiş olan İsmail Köybaşı, İzmir'de oynanan Göztepe-Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında yeşil sahalara veda etti.

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