İsmail Köybaşı, yeşil sahalara böyle veda etti!

08 Ağustos 2026 20:22

Göztepe ve Trabzonspor formalarını terletmiş olan İsmail Köybaşı, İzmir'de oynanan Göztepe-Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında yeşil sahalara veda etti.