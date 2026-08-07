Ertuğrul Doğan'dan santrfor transferi sözleri!

07 Ağustos 2026 00:37

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah için düzenlenen imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, santrfor transferi için bordo-mavili taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti.