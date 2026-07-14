Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard üçlüyü çektirdi!

14 Temmuz 2026 19:59

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, kendisini karşılamaya gelen siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi ve ardından açıklamalarda bulundu. İşte o görüntüler...