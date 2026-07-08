Video Yaşam Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5'i ağır, 15 yaralı | Video
Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5'i ağır, 15 yaralı | Video

Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5'i ağır, 15 yaralı | Video

08 Temmuz 2026 09:14

Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nda, bariyer ile dinlenme tesisi tabelasına çarpan yolcu otobüsünde 5'i ağır, 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere, ardından da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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