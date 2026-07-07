Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 07 Temmuz 2026 14:22 Aydın'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Feriştah Kaya (70), hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesindeki Aydın Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Feriştah Kaya'ya, B.Y.'nin kullandığı beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, beton mikserinin şoförü B.Y. gözaltına alındı.