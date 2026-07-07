Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video
07 Temmuz 2026 10:01
Erzurum'un Uzundere ilçesinde kontrolden çıkan Gürcü plakalı TIR, orta refüjü aşarak bir iş yerine ait vinç ve elektrik direklerinin bulunduğu deponun duvarını yıktı. Kazada büyük bir facia, sürücünün emniyet kemeri takılı olması sayesinde önlendi.
Orta refüje çarpan TIR, çarpmanın etkisiyle savrularak vinç ve elektrik direklerinin bulunduğu deponun duvarını yıktıktan sonra durabildi. Kazada, depoda bulunan direklerin sürücü kabinine girmesine ramak kala durduğu öğrenildi.
Emniyet kemeri takılı olan Gürcü uyruklu sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak sürücüye yardım etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücünün herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı belirlendi.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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