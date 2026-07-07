Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video

07 Temmuz 2026 10:01

Erzurum'un Uzundere ilçesinde kontrolden çıkan Gürcü plakalı TIR, orta refüjü aşarak bir iş yerine ait vinç ve elektrik direklerinin bulunduğu deponun duvarını yıktı. Kazada büyük bir facia, sürücünün emniyet kemeri takılı olması sayesinde önlendi.