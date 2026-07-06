Bir grup çocuğun, arkadaşlarını darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı | Video 06 Temmuz 2026 13:11 Arnavutköy'de parkta bir araya gelen bir grup çocuk, bir süre tartıştıkları arkadaşlarını tekme ve yumruklarla darbetti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, darbedilen çocuğun annesinin şikayeti üzerine yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arnavutköy'de mahallelinin 'Uçurum Parkı' olarak adlandırdığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4-5 kişilik grup, arkadaşlarına tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, diğer çocukların araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, gruptaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akranları tarafından darbedilen çocuğun annesi, olayın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri çocukları yakaladı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.