İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı
05 Temmuz 2026 22:56
İzmir'de plajda yapılan sözlü saldırı kameralar tarafından anbean kaydedildi.
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