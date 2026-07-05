Video Yaşam İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı
İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı

İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı

05 Temmuz 2026 22:56

İzmir'de plajda yapılan sözlü saldırı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

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