Bursa'da suçlulara geçit yok! 2 günde 30 firari yakalandı, ceza yağdı | Video

04 Temmuz 2026 13:29

Bursa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı huzur uygulamalarında aranan şahıslara göz açtırılmadı. İki gün süren denetimlerde 30 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi, kuralları ihlal eden sürücülere ise 1 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandı.