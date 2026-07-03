Video Yaşam Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

03 Temmuz 2026 16:32

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık Mahallesi mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen seyir halindeki tır, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, tırda bulunan yolcu Abdullah Sert olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Abdullah Sert'in cenazesi morga kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpma anı yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle tırın parçalara ayrıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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