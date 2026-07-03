Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
03 Temmuz 2026 16:32
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
FECİ KAZA KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpma anı yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle tırın parçalara ayrıldığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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