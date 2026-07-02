Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 02 Temmuz 2026 15:14 Konya'da bir elinde kazma bulunan H.A. (55) ayağında paten bulunan 10 yaşındaki yeğeni M.A.A’yı eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından da tekme tokat dövdü. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, gözaltına alınan amca adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesinde dün yaşandı. Bir elinde kazma bulunan H.A., paten kayan yeğeninin oğlu M.A.A'yı henüz bilinmeyen nedenle dövdü. Öfkeli büyük amca küçük çocuğu eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından tekme tokat dövdü. Bu anlar cep telefonu kamerasyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis amcayı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Amca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.