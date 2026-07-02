Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video
02 Temmuz 2026 15:14
Konya'da bir elinde kazma bulunan H.A. (55) ayağında paten bulunan 10 yaşındaki yeğeni M.A.A’yı eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından da tekme tokat dövdü. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, gözaltına alınan amca adliyeye sevk edildi.
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