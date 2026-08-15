Kocaeli'de orman yangını başladı, bölgeye ekipler sevk edildi | Video
15 Ağustos 2026 15:36
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
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