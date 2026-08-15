Antalya'da kaza: Otomobilin motosikletle çarpışma anı kamerada | Video
15 Ağustos 2026 11:52
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlendi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.K ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sürücü müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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