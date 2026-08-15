Antalya'da kaza: Otomobilin motosikletle çarpışma anı kamerada | Video 15 Ağustos 2026 11:52 Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakalderesi istikametinden Sarılar yönüne seyir halinde olan Y.K idaresindeki motosiklet, Kavaklı Mahallesi 6514 Sokak'tan Cumhuriyet Meydanı'na çıkan İ.K yönetimindeki otomobille çarpıştı.Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlendi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.K ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sürücü müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.