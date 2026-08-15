Gaziantep'te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

15 Ağustos 2026 09:47

- Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.