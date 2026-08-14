Video Yaşam Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video
Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video

Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video

14 Ağustos 2026 15:40

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilde başlayan ve park halindeki diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 5003 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte park halinde bulunan 4 araca daha sıçradı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında alevlere teslim olan 4 araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video 01:58
Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video 14.08.2026 | 14:28
Beyoğlu’nda markete silahlı saldırı kamerada | Video 03:24
Beyoğlu'nda markete silahlı saldırı kamerada | Video 14.08.2026 | 14:11
Sosyal medyadaki kripto tuzağına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama | Video 01:13
Sosyal medyadaki kripto tuzağına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama | Video 14.08.2026 | 13:34
Babaannesine selam verdi, kabusu yaşadı: Amcası tarafından böyle darbedildi! | Video 03:49
Babaannesine selam verdi, kabusu yaşadı: Amcası tarafından böyle darbedildi! | Video 14.08.2026 | 12:23
Fatih’te yol verme kavgası: Otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye tokat attı! O anlar kamerada | Video 01:32
Fatih'te yol verme kavgası: Otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye tokat attı! O anlar kamerada | Video 14.08.2026 | 12:19
Giresun’da sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu; 2 kişi kayıp! | Video 03:29
Giresun'da sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu; 2 kişi kayıp! | Video 14.08.2026 | 11:41
Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04:10
Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 14.08.2026 | 11:25
SON DAKİKA… Giresun’deki sel felaketinde anne ile 2 kızı can vermişti! Facia böyle gelmiş: Görüntüler korkunç! | Video 03:51
SON DAKİKA… Giresun’deki sel felaketinde anne ile 2 kızı can vermişti! Facia böyle gelmiş: Görüntüler korkunç! | Video 14.08.2026 | 10:35
Diyarbakır’da minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü! | Video 00:35
Diyarbakır'da minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü! | Video 14.08.2026 | 10:34
Alanya’da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video 02:46
Alanya'da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video 14.08.2026 | 09:02
İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:59
İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.08.2026 | 08:20
Anadolu Otoyolu’nda kum yüklü tır devrildi: Ulaşım geçici olarak durdu 00:48
Anadolu Otoyolu’nda kum yüklü tır devrildi: Ulaşım geçici olarak durdu 13.08.2026 | 23:28
Başkent’te kaza! Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var... | Video 00:49
Başkent'te kaza! Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var... | Video 13.08.2026 | 16:39
Balıkesir’de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 02:24
Balıkesir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 13.08.2026 | 16:07
Esenyurt’ta eski sevgili dehşet saçtı! Önce binayı kundakladı, ardından camları kırdı | Video 03:23
Esenyurt'ta eski sevgili dehşet saçtı! Önce binayı kundakladı, ardından camları kırdı | Video 13.08.2026 | 15:15
Kazdağları eteklerinde yangın! Alevler yerleşim yerine yaklaştı | Video 00:58
Kazdağları eteklerinde yangın! Alevler yerleşim yerine yaklaştı | Video 13.08.2026 | 15:01
Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını... | Video 00:40
Takıntılı eski sevgili Nilda Müge'yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını... | Video 13.08.2026 | 14:46
Eskişehir’de U dönüşü yapan otomobile başka bir otomobilin çarpma anı kamerada | Video 00:46
Eskişehir’de U dönüşü yapan otomobile başka bir otomobilin çarpma anı kamerada | Video 13.08.2026 | 14:27
Başına poşet geçirip bisiklet çaldı! O anlar kamerada | Video 00:47
Başına poşet geçirip bisiklet çaldı! O anlar kamerada | Video 13.08.2026 | 14:11
Fethiye’de gezi teknesi alev aldı: 115 yolcu denize atladı! | Video 01:17
Fethiye'de gezi teknesi alev aldı: 115 yolcu denize atladı! | Video 13.08.2026 | 12:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA