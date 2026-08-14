Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video

14 Ağustos 2026 15:40

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilde başlayan ve park halindeki diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.